Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi - Son Dakika Ekonomi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,16, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro/TL yüzde 0,05 değer kazanırken, dolar/TL, yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,16, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro/TL yüzde 0,05 değer kazanırken, dolar/TL, yüzde 0,16 düşüş kaydetti.


BIST 100 endeksi, en yüksek 105.517,90, en düşük 102.368,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,16 artışla 105.379,71 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 271,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,33 değer kazancıyla 1.808,00 lira oldu. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 441,00 liraya çıktı.

Bu hafta dolar yüzde 0,16 değer kaybederek 5,7460 liraya inerken, avro da yüzde 0,05 artarak 6,3480 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]