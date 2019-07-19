Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,89, avro/TL yüzde 1,93 değer kaybetti.

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,89, avro/TL yüzde 1,93 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 102.881,90, en düşük 97.633,85 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,89 artışla 101.849,19 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,31 artışla 261,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 yükselişle 1.743,00 lira oldu. Geçen hafta 425,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 426,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,89 değer kaybederek 5,6440 liraya, avro da yüzde 1,93 azalarak 6,3460 liraya geriledi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,58, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:32 Kaynak: AA
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