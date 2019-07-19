Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89 artış kaydetti.

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,89, euro/TL yüzde 1,93 değer kaybetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:27 
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