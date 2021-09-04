Bu hafta borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi - Son Dakika

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.463,01, en yüksek 1.484,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artarak 1.468,67 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 789 LİRAYA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kazançla 487 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 artışla 3.229 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 786 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 789 liraya yükseldi.

EURO VE DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kaybederek 8,2940 liraya, euro da yüzde 0,12 azalarak 9,8590 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,66 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.