Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi
Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi - Son Dakika Ekonomi

Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,30, dolar/TL yüzde 0,51 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,44, avro/TL yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,30, dolar/TL yüzde 0,51 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,44, avro/TL yüzde 0,09 düşüş kaydetti.


BIST 100 endeksi, en yüksek 107.846,00, en düşük 104.718,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 106.903,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 azalışla 269,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.792,00 lira oldu. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 438,00 liraya düştü.

Bu hafta dolar yüzde 0,51 değer kazanarak 5,7510 liraya yükselirken, avro yüzde 0,09 azalarak 6,3230 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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