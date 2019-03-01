Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Borsa ve Döviz Kazandırdı, Altın Kaybettirdi

Bu Hafta Borsa ve Döviz Kazandırdı, Altın Kaybettirdi

1 saat önce

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,08, dolar yüzde 1,18, avro yüzde 1,57 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybetti.

Bu Hafta Borsa ve Döviz Kazandırdı, Altın Kaybettirdi, System.String[]
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,08, dolar yüzde 1,18, avro yüzde 1,57 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 105.269,40, en düşük 102.956,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,08 artışla 103.266,58 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 azalışla 226,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 değer kaybıyla 1.510,00 lira oldu. Geçen hafta 371,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 369,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,18 artarak 5,3890 liraya, avro da yüzde 1,57 değer kazanarak 6,1380 liraya çıktı.


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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