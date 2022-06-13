Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? 13 – 19 Haziran 2022 hangi oyunlar çıkacak?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

13 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

14 HAZİRAN SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn DLC – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

The Hand of Merlin – PS5 , PC

, LumbearJack – Xbox One, Xbox Series X

Kids On Site Hard Hat Edition – PS4, PC

15 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Fire and Maneuver – PC

Nemesis: Distress – PC

16 HAZİRAN PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Redout 2 – Xbox Series X, PC

NeonWhite – PC, Switch

Zorro: The Chronicles – PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch, Series X

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – PC, Switch

Horgihugh and Friends – Switch

Cloud Gardens – Switch

Skeleton Crew – PC

Starship Troopers: Terran Command – PC

17 HAZİRAN CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Final Vendetta – PS5 , PC

, Oxide Room 104 – PC, PS5

18 HAZİRAN CUMARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR