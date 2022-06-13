Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
13 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn DLC – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
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Son Dakika › Gamegar › Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? 13 – 19 Haziran 2022 hangi oyunlar çıkacak? - Son Dakika