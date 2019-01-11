Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Çok Hastaydım, Ben Yandım Sizler de Yanmayın ??

Bu Hafta Çok Hastaydım, Ben Yandım Sizler de Yanmayın ??

1 saat önce

Malum kış ayı hastalıklar kol geziyor.

Malum kış ayı hastalıklar kol geziyor. Biz yandık siz yanmayın istedik. Hasta olduğunuzda sevdiklerinizin veya kendinizin yapabileceği pratik ve şifalı birkaç tarifimiz var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:48 Kaynak: Youtube

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