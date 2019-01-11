Bu Hafta Çok Hastaydım, Ben Yandım Sizler de Yanmayın ??

Malum kış ayı hastalıklar kol geziyor.

Malum kış ayı hastalıklar kol geziyor. Biz yandık siz yanmayın istedik. Hasta olduğunuzda sevdiklerinizin veya kendinizin yapabileceği pratik ve şifalı birkaç tarifimiz var.

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