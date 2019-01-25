Son Dakika Haberleri: Bu hafta da borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta da borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,40 artış kaydetti.

Bu hafta da borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi , System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,40 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,99, dolar/TL yüzde 1,40, euro/TL de yüzde 1,60 değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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