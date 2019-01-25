Bu hafta da borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,40 artış kaydetti.
Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,40 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,99, dolar/TL yüzde 1,40, euro/TL de yüzde 1,60 değer kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53
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