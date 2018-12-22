Son Dakika Haberleri: Bu hafta dolar düştü, borsa prim yaptı

Bu hafta dolar düştü, borsa prim yaptı

3 saat önce

Dolar haftayı yüzde 1,71'lik azalışla 5,3010 lira, euro yüzde 0,35'lik düşüşle 6,0630 liradan tamamladı.

Bu hafta dolar düştü, borsa prim yaptı, System.String[]
Dolar haftayı yüzde 1,71'lik azalışla 5,3010 lira, euro yüzde 0,35'lik düşüşle 6,0630 liradan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1,47'lik kazançla 91.860 puana geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:03 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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