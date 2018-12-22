Bu hafta dolar düştü, borsa prim yaptı
3 saat önce
Dolar haftayı yüzde 1,71'lik azalışla 5,3010 lira, euro yüzde 0,35'lik düşüşle 6,0630 liradan tamamladı.
Dolar haftayı yüzde 1,71'lik azalışla 5,3010 lira, euro yüzde 0,35'lik düşüşle 6,0630 liradan tamamladı. Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1,47'lik kazançla 91.860 puana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:03
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