Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Dolar ve Altın Kazandırdı, Borsa ve Avro Kaybettirdi

Bu Hafta Dolar ve Altın Kazandırdı, Borsa ve Avro Kaybettirdi

24 dakika önce

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,47 ve avro yüzde 0,52 değer kaybederken, dolar yüzde 0,63 ve altın yüzde 0,32 değer kazandı.

Bu Hafta Dolar ve Altın Kazandırdı, Borsa ve Avro Kaybettirdi, System.String[]
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,47 ve avro yüzde 0,52 değer kaybederken, dolar yüzde 0,63 ve altın yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.852,10, en düşük 101.620,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,47 azalışla 102.451,74 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,32 artışla 221,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.482,00 lira oldu. Geçen hafta 361,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 362,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,63 artarak 5,2460 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,52 değer kaybederek 5,9550 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:45 Kaynak: AA

Kapalıçarşı, Borsa İstanbul, Ekonomi
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