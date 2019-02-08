Son Dakika Haberleri: Bu hafta dolar ve altın kazandırdı, borsa ve euro kaybettirdi

Bu hafta dolar ve altın kazandırdı, borsa ve euro kaybettirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,47 azalış kaydetti.

Bu hafta dolar ve altın kazandırdı, borsa ve euro kaybettirdi , System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,47 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,32, dolar/TL yüzde 0,63 değer kazanırken, euro/TL ise yüzde 0,52 değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:15 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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