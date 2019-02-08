Bu hafta dolar ve altın kazandırdı, borsa ve euro kaybettirdi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,47 azalış kaydetti.
Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,47 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,32, dolar/TL yüzde 0,63 değer kazanırken, euro/TL ise yüzde 0,52 değer kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:15
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