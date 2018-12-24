Bu hafta düşük işlem hacimli, dalgalı seyir bekleniyor
25 dakika önce
Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladı.
Küresel piyasalar, ABD
'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladı. Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33
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