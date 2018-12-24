Son Dakika Haberleri: Bu hafta düşük işlem hacimli, dalgalı seyir bekleniyor

Bu hafta düşük işlem hacimli, dalgalı seyir bekleniyor

25 dakika önce

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladı.

Bu hafta düşük işlem hacimli, dalgalı seyir bekleniyor, System.String[]
Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladı. Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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