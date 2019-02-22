Son Dakika Haberleri: Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı

Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı

1 saat önce

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,46, altın yüzde 1,79, dolar yüzde 1,02, avro da yüzde 1,77 değer kazandı.

Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı, System.String[]
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,46, altın yüzde 1,79, dolar yüzde 1,02, avro da yüzde 1,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.468,10, en düşük 100.713,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,46 artışla 103.185,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 artışla 227,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 değer kazancıyla 1.520,00 lira oldu. Geçen hafta 365,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 371,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 artarak 5,3260 liraya, avro da yüzde 1,77 değer kazanarak 6,0430 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Kapalıçarşı, Borsa İstanbul, Ekonomi
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