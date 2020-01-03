Bu hafta en çok altın kazandırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bu hafta en çok altın kazandırdı - Son Dakika Ekonomi

Bu hafta en çok altın kazandırdı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatay seyretti, altının gram fiyatı yüzde 2,69, dolar/TL yüzde 0,29 ve avro/TL yüzde 0,23 yükseliş kaydetti.

Bu hafta en çok altın kazandırdı, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatay seyretti, altının gram fiyatı yüzde 2,69, dolar/TL yüzde 0,29 ve avro/TL yüzde 0,23 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 115.932,00, en düşük 112.617,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yatay seyirle 113.684,01 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,69 artışla 297,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,65 değer kazancıyla 1.979,00 lira oldu. Geçen hafta 471,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 483,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,29 değer kazanarak 5,9750 liraya, avro da yüzde 0,23 artarak 6,6610 liraya çıktı.


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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