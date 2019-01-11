Son Dakika Haberleri: Bu Hafta En Çok Borsa Kazandırdı

Bu Hafta En Çok Borsa Kazandırdı

1 saat önce

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,22, altın yüzde 1,97, dolar yüzde 1,26 ve avro yüzde 2,60 değer kazandı.

Bu Hafta En Çok Borsa Kazandırdı, System.String[]
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,22, altın yüzde 1,97, dolar yüzde 1,26 ve avro yüzde 2,60 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.028,48, en düşük 89.280,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,22 artışla 91.687,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kazançla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 365,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,26 artışla 5,4840 liraya, avro da yüzde 2,60 değer kazancıyla 6,3190 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,73, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:28 Kaynak: AA

Kapalıçarşı, Borsa İstanbul, Ekonomi
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