Son Dakika Haberleri: Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Bu hafta en çok borsa kazandırdı

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 artış kaydetti.

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,97, dolar/TL yüzde 1,26, euro/TL de yüzde 2,60 değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:16 

Ekonomi
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