Bu hafta en çok borsa kazandırdı
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 artış kaydetti.
Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,97, dolar/TL yüzde 1,26, euro/TL de yüzde 2,60 değer kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:16
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