Son Dakika Haberleri: Bu hafta en çok borsa kazandırdı
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Bu hafta en çok borsa kazandırdı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,55, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,37 ve avro yüzde 0,55 değer kazanırken, dolar yüzde 0,68 düşüş kaydetti.

Bu hafta en çok borsa kazandırdı, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,55, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,37 ve avro yüzde 0,55 değer kazanırken, dolar yüzde 0,68 düşüş kaydetti.

BIST 100 endeksi, bayram tatili nedeniyle 1,5 gün işlem gerçekleştirilen haftada en yüksek 93.809,09, en düşük 89.819,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,55 artışla 93.809,09 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,37 artışla 250,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 1.669,00 lira oldu.
Geçen hafta 398,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 408,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 0,55 değer kazanarak 6,5690 liraya çıkarken, ABD doları ise yüzde 0,68 azalarak 5,8000 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:33 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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