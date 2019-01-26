Son Dakika Haberleri: Bu hafta en çok kazandıran hisseler

Bu hafta en çok kazandıran hisseler

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da bu hafta yüzde 31,05 prim ile en çok Parsan hisseleri kazandırdı.

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Borsa İstanbul'da bu hafta yüzde 31,05 prim ile en çok Parsan hisseleri kazandırdı. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,88 ile Polisan Holding oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:33 

Polisan, prim, Borsa İstanbul, Ekonomi
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