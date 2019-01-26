Bu hafta en çok kazandıran hisseler
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da bu hafta yüzde 31,05 prim ile en çok Parsan hisseleri kazandırdı.
Borsa İstanbul
'da bu hafta yüzde 31,05 prim
ile en çok Parsan hisseleri kazandırdı. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,88 ile Polisan
Holding oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:33
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