Bu hafta en çok Vestel kazandırdı

Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok yükselen Vestel oldu; en çok değer kaybeden ise İhlas Gayrimenkul.

Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok yükselen Vestel oldu; en çok değer kaybeden ise İhlas Gayrimenkul.

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