Bu hafta en çok Vestel kazandırdı
9 dakika önce
Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok yükselen Vestel oldu; en çok değer kaybeden ise İhlas Gayrimenkul.
Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok yükselen Vestel oldu; en çok değer kaybeden ise İhlas Gayrimenkul.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:30
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