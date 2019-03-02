Son Dakika Haberleri: Bu hafta en çok Vestel kazandırdı

Bu hafta en çok Vestel kazandırdı

9 dakika önce

Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok yükselen Vestel oldu; en çok değer kaybeden ise İhlas Gayrimenkul.

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Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok yükselen Vestel oldu; en çok değer kaybeden ise İhlas Gayrimenkul.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:30 

Ekonomi
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