Bu hafta en fazla borsa kazandırdı - Son Dakika

Bu hafta en fazla borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,46, altının gram satış fiyatı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,46, altının gram satış fiyatı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 116.125,50, en yüksek 119.451,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,46 artarak 118.786,09 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kazanımla 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.652,00 liraya çıktı. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 648,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8680 liraya yükseldi, avro da yüzde 1,04 artışla 7,8490 liraya çıktı.


Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,50 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta en fazla borsa kazandırdı - Son Dakika Ekonomi
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23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
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21:09
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20:50
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