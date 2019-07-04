Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Gerçekleşen Güneş Tutulmasında Çekilen En İyi 5 Fotoğraf
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Bu Hafta Gerçekleşen Güneş Tutulmasında Çekilen En İyi 5 Fotoğraf

26 dakika önce

Güney Amerika bölgesinden gözlemlenebilen güneş tutulması, nefes kesici kareleri de beraberinde getirdi. Biz de sizler için en etkileyici 5 fotoğrafı derledik.

Bu Hafta Gerçekleşen Güneş Tutulmasında Çekilen En İyi 5 Fotoğraf, System.String[]
Güney Amerika'da salı gününün öğlen saatlerinde gözlemlenebilen güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Times of Chile'ın haberine göre güneş tutulması, içerisinde Queen'in (aynı zamanda astrofizikçi olan) gitaristi Brian May, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski ABD başkanı Bill Clinton ve Virgin Galactic kurucusu Richard Branson gibi kişileri de olayın gözlemlenebildiği alanlara yönlendirdi.

Güney Avrupa Gözlem Evi'nin (ESO) Şili'deki sözcüsü Claudio Melo, "Astronomi ve Şili'nin gökyüzü tüm dünyaya gösterilecek. Bu doğa olayı Şili'nin yanı sıra kuzeyden de insanların gelmesini sağlıyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Büyüleyici doğa olayını izleyenlerden bazıları, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar da çekti. Sosyal medya üzerinden tutulma boyunca onlarca fotoğraf paylaşılmış olsa da en etkili olanları sizler için derledik.

Güneş tutulmaları yıl içerisinde birden çok kez gerçekleşse de tam güneş tutulmalarının bu kadar sık olmadığını belirtmekte fayda var. Bir sonraki tam güneş tutulmasının 2020 yılının aralık ayında, yine Şili ve Arjantin bölgesinde gözlemleneceği belirtiliyor.

Bu hafta gerçekleşen güneş tutulmasından en çarpıcı kareler:









Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:36 
Amerika Birleşik Devletleri, Güney, Şili, Teknoloji
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