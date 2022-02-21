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Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz - Son Dakika

Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz

21.02.2022 13:21
Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz

5-11 Şubat tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla bu illerin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısı haritasını yayınladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz de açıklandı. Bu iller; Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 20 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 70 bin 355 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278'ten 263'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olurken toplam 440 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 24 Ocak tarihinde 67 bin 23 seviyelerine kadar düşmüştü.

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Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz - Son Dakika
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