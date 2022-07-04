Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022 - Son Dakika
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Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022

04.07.2022 08:49

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 4 – 10 Temmuz tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

4 – 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

5 TEMMUZ SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

  • Arcadegeddon – PS5, Xbox Series X
  • Yurukill: The Calumniation Games – PC, PS4, PS5, Switch

6 TEMMUZ ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

  • Cursed Island – Xbox One
  • Rush Rally Origins – Xbox One
  • Let's Play! Oink Games – PC
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7 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

  • Overrogue – PC, Xbox One
  • RuinsMagus – PC
  • Matchpoint: Tennis Championships – PS, PS, Xbox, Switch
  • Witch Strandings – PC
  • Apico – Switch

8 TEMMUZ CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

  • Klonoa Phantasy Reverie Series – PC, PS, Xbox, Switch
  • Madison – PC, PlayStation 5
  • Formula Bit Racing DX – PS4, Switch
  • Yurukill: The Calumniation Games – PC
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Son Dakika Gamegar Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022 - Son Dakika


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