Bu hafta kazandıran altın ve döviz, kaybettiren ise borsa oldu - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.936,97, en yüksek 2.034,85 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,99 azalarak 1.943,81 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.287 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 kazanımla 785 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 artışla 5.194 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.274 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.287 liraya çıktı.

EN ÇOK EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 13,5460 liraya, euro da yüzde 2,53 artarak 15,4840 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,28 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,76 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.