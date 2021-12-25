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Bu hafta ne oldu? Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi - Son Dakika

Bu hafta ne oldu? Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi

25.12.2021 09:39

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27, altının gram satış fiyatı yüzde 28,87, dolar/TL yüzde 29, euro/TL yüzde 29,89 değer kaybettiği açıklandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.726,32, en yüksek 2.149,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,27 azalarak 1.891,28 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.095 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,87 kayıpla 676,90 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 28,78 azalışla 4.481 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.537 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.095 liraya düştü.

DOLAR VE EURO YAKLAŞIK YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 29 değer kaybederek 11,6980 liraya, euro da yüzde 29,89 azalarak 13,0370 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 9,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 13,80 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,27 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Bu hafta ne oldu? Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta ne oldu? Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi - Son Dakika
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