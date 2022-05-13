Bu hafta ocak söndüren kripto paralar! - Son Dakika
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Bu hafta ocak söndüren kripto paralar!

13.05.2022 22:26
Bu hafta ocak söndüren kripto paralar!

Kripto para piyasası son bir kaç gündür ciddi bir sallantı yaşıyor. Hatta Binance bazı coinlerin işlemlerini durdurdu.

Geçtiğimiz Mart ayının sonundan itibaren kripto para piyasasında büyük bir kriz yaşanıyor. Özellikle bu hafta içerisinde başlayan ani düşüşler sebebiyle piyasa yüz milyarlarca doların erimesine sebep oldu. Hatta bazı kaynaklara göre 1-2 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusu olabilir. Peki en çok zarar ettiren kripto paralar hangileri oldu?

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Bazı kripto para birimleri yüzde 99'a kadar değer kaybetti!

Aşağıda paylaştığımız listede bu hafta içerisinde en çok zarar eden kripto para birimlerini sıraladık. Şu anda bazılarının dibi gördükten sonra yukarı doğru yükselişe geçtiğini ve peş peşe yeşil mum diktiğini belirtelim.

Fakat anlık değerler her zaman çöküşün boyutunu yansıtmayabiliyor. Bu sebeple son günlerin en yüksek ve en düşük değerlerini de sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayede en yüksekte alım yapan bir kişinin dibi gördüğünde yaşadığı zararı daha iyi görebiliriz.

BTC/BUSD : 40.040 dolar/ 24.500 dolar

ETH/BUSD: 2.966 dolar/ 1.633 dolar

BNB/BUSD: 413 dolar/ 201 dolar

XRP/BUSD: 0.6573 dolar/ 0.3204 dolar

ADA/BUSD: 0.9054 dolar/ 03700 dolar

SOL/BUSD: 95 dolar/ 34 dolar

DOGE/BUSD: 0.1377 dolar/ 0.0629 dolar

SHIB/BUSD: 0.000021 dolar/ 0.000008 dolar

AVAX/BUSD: 69.48 dolar/ 21.54 dolar

MATIC/BUSD: 1.18 dolar/ 0.45 dolar

VET/BUSD: 0.054 dolar/ 0.022 dolar

LUNA: 119 dolar/ 0.2 dolar (İşlemden kaldırıldı)

Kripto para ve Al-Sat işlemleri için yatırım tavsiyesi değildir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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