Telefon almayı durdurun! 5 Çayı canlı yayını! - Son Dakika
Üye Girişi

Telefon almayı durdurun! 5 Çayı canlı yayını!

13.10.2022 14:41
Telefon almayı durdurun! 5 Çayı canlı yayını!

Bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz.

ShiftDelete.Net olarak teknolojinin nabzını tutmaya ve gündem haberlerini en hızlı şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ancak gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz. 5 Çayı canlı yayını 242. bölümü ile sizinle!

SDN 5 Çayı 242. bölümü ile sizlerle

Hızlı geçen bir haftanın ardından sevilen programımız 5 Çayı'nın 242. bölümüyle karşınızda olacağız. SDN editörleri Samet Jankovic ve Furkan Karaca, bugün saat 17: 00'da gündemde öne çıkan başlıklarını değerlendirecek.

Teknoloji gündeminde yaşanan en yeni gelişmeler, tanıtılan yeni cihazlar ve teknolojiler, internet, 5G ve diğer tüm gelişmeri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Merak ettikleriniz hakkında tüm detaylar bu canlı yayına bekliyoruz!

ShiftDelete.Net Katıl abone paketleri

Megabyte/ 7.50 TL: Üç paket içerisinde en ucuzu ve ulaşılabilir olan Megabyte, Katıl abonelerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Aylık 7.50 TL karşılığında üyeler; Özel bağlılık rozetlerine, çeşitli emojilere, ve SDN Cevaplıyor, 5 Çayı gibi standart abonelere kapalı olan canlı yayınlara erişebilecek.

Gigabyte/ 60 TL: Katıl aboneleri için sunduğumuz bir diğer paket ise Gigabyte. Üyelerimiz, 60 TL karşılığında Megabyte'ın avantajlarına ek olarak, bazı SDN videolarını daha yayınlanmadan izleme ve özel olarak yükleyeceğimiz eğitim videolarına erişme şansı yakalayacak. Ayrıca üyelere kamera arkası görüntüleri, ekip vLog'ları gibi özel videolar da yine bu pakette yer alacak.

Terabyte/ 350 TL: Kuşkusuz 3 paket içerisinde en çeşitliliğe sahip olan Terabyte, Gigabyte ve Megabyte'ın sunduğu her şeyi kapsayacak. Buna ek olarak, ShiftDelete.Net ile çok daha yakın ve güçlü bir ilişkiniz olacak. Her Terabyte abonesine SDN kupası gönderilirken, yorumlara yazdıkları neredeyse her şeye editörlerimiz cevap verecek.

Tüm bunlara ek olarak ise belirli aralıklarla düzenlenecek olan SDN ofis turlarına davet edileceksiniz. Burada ShiftDelete.Net çalışanları ile sohbet edebilir, ofisimizi ve çekim alanlarımızı gezebilir ve SDN'nin bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca her ay hediye edeceğimiz laptoplar ile ilgili videolardaki 'Destekçilerimiz' bölümünde de adınız yer alacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telefon almayı durdurun! 5 Çayı canlı yayını! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:55 Yaptığı gaflarla sık sık gündem olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm sebebini yanlış söyledi
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:45 Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:05:53. #1.12#
SON DAKİKA: Telefon almayı durdurun! 5 Çayı canlı yayını! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement