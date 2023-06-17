Bu hafta sonu beş gezegen hizalanacak - Son Dakika
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Bu hafta sonu beş gezegen hizalanacak

Bu hafta sonu beş gezegen hizalanacak

17.06.2023 16:47

Merkür, Uranüs, Jüpiter, Neptün ve Satürn, 17 Haziran'da güneş doğmadan bir saat önce doğu ufkunda hizalanacak. Bu nadir bir olaydır ve bir sonraki hizalama 2024'te bekleniyor. Üç parlak gezegen - Jüpiter, Merkür ve Satürn - çıplak gözle görülebilir, fakat Neptün ve Uranüs'ü görüntülemek için dürbün veya teleskop gereklidir. Bu olayı kaçırırsanız üzülmeyin, çünkü bu ay gece gökyüzünde birçok başka etkinlik var. Yılın en uzun günü olan yaz gündönümü 21 Haziran'da gerçekleşecek.

Bu hafta sonu, beş gezegen - Merkür, Uranüs, Jüpiter, Neptün ve Satürn - 17 Haziran'da güneş doğmadan bir saat önce doğu ufkunda hizalanacak. Bu nadir bir olaydır ve bir sonraki hizalama 2024'te bekleniyor.

Bu hafta sonu beş gezegen, Merkür, Uranüs, Jüpiter, Neptün ve Satürn, bir hizaya gelecek

Üç parlak gezegen - Jüpiter, Merkür ve Satürn - çıplak gözle görülebilir, fakat Neptün ve Uranüs'ü görüntülemek için dürbün veya teleskop gereklidir. Gezegenlerin bu hizalanması, gökyüzünün belirli bir bölgesinde daha yakın görüneceklerini sağlayacak bir şekilde gerçekleşecek.

Cumartesi sabahı, gezegenleri görmek için en iyi zaman olacak. Ancak, iyi bir gözlem noktası bulmak, hava durumunu önceden kontrol etmek ve engelsiz bir ufuk çizgisi görüntüsü sağlamak önemli. Gökyüzüne bakarken titremeyen nesneler gezegenleri işaret eder.

Bu hafta sonu beş gezegen, Merkür, Uranüs, Jüpiter, Neptün ve Satürn, bir hizaya gelecek

Bu olayı kaçırırsanız üzülmeyin, çünkü bu ay gece gökyüzünde birçok başka etkinlik var. Yılın en uzun günü olan yaz gündönümü 21 Haziran'da gerçekleşecek.

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Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu hafta sonu beş gezegen hizalanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta sonu beş gezegen hizalanacak - Son Dakika
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