Bu hafta sonu beş gezegen hizalanacak

Bu hafta sonu, beş gezegen - Merkür, Uranüs, Jüpiter, Neptün ve Satürn - 17 Haziran'da güneş doğmadan bir saat önce doğu ufkunda hizalanacak. Bu nadir bir olaydır ve bir sonraki hizalama 2024'te bekleniyor.

Üç parlak gezegen - Jüpiter, Merkür ve Satürn - çıplak gözle görülebilir, fakat Neptün ve Uranüs'ü görüntülemek için dürbün veya teleskop gereklidir. Gezegenlerin bu hizalanması, gökyüzünün belirli bir bölgesinde daha yakın görüneceklerini sağlayacak bir şekilde gerçekleşecek.

Cumartesi sabahı, gezegenleri görmek için en iyi zaman olacak. Ancak, iyi bir gözlem noktası bulmak, hava durumunu önceden kontrol etmek ve engelsiz bir ufuk çizgisi görüntüsü sağlamak önemli. Gökyüzüne bakarken titremeyen nesneler gezegenleri işaret eder.

Bu olayı kaçırırsanız üzülmeyin, çünkü bu ay gece gökyüzünde birçok başka etkinlik var. Yılın en uzun günü olan yaz gündönümü 21 Haziran'da gerçekleşecek.