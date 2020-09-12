Bu hafta sonu gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavı başladı - Son Dakika

- Bu hafta sonu gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavı başladı

ANKARA - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu başladı. Adayları sınava getiren aileler okul çevresindeki boş alanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek beklemeye başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve memur olma, devlet kademesinde kariyerine devam etmek isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu bugün sabah 10.15'te başladı.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye bölümlerinden sınava girecek olan adayların ter döktüğü sınav saat 12.45'te sona erecek.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavları bu hafta sonu üç ayrı oturumda tamamlanacak. 9 farklı alanda gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu bugün gerçekleştirilecek. İlk oturumun ardından başlayacak olan KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu 14.45'te başlayacak ve 17.15'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarından sınava tabi tutulacak olan adaylara 160 dakika süre verilecek. KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 12.55'de sona erecek.