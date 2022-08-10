Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri! - Son Dakika
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Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!

10.08.2022 23:02
Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!

Bu hafta Türkiye'de ve tüm dünyda en çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri açıklandı. İşte tüm liste...

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise hem Türkiye hem de dünyada en çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri paylaşıldı.

En çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.

Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!

Bugün ise hem Netflix'in kendi en çok izlenenler listesi hem de JustWatch'un Türkiye'de en popüler dizi ve filmler sıralaması paylaşıldı. Burada gördüğümüz kadarıyla bazı yapımlar dünya ile birlikte Türkiye'de de yüksek izlenme sayılarına ulaştı. Fakat özellikle film kategorisinde ciddi farklılıklar mevcut.

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Türkiye'de haftanın en popüler Netflix dizileri

The Sandman

Better Call Saul

Cold Case

Law & Order

Firefly

Da Vinci's Demons

This Is Us

Trainwreck: Woodstock '99

The Office

Lady Tamara

Türkiye'de haftanın en popüler Netflix filmleri

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Prey

Top Gun

On Üç Hayat

The Batman

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Tavşan Jojo

Yedi

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!

Dünyada en çok izlenen diziler

#1
TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
The Sandman: 1. sezon169 milyon 480 bin2Keep Breathing254 milyon 730 bin3Virgin River: 4. sezon346 milyon 930 bin4Stranger Things 41144 milyon 760 bin5Manifest: 1. sezon1436 milyon 690 bin6Uncoupled: 1. sezon126 milyon 520 bin7Manifest: 2. sezon621 milyon 310 bin8Trainwreck: Woodstock '99: 1. sezon120 milyon 280 bin9Manifest: 3. sezon519 milyon 880 bin10Stranger Things 31117 milyon 40 bin

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri! - Son Dakika

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