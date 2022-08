Türkiye'de haftanın en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri!

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise hem Türkiye hem de dünyada en çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri paylaşıldı.

En çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.

Bugün ise hem Netflix'in kendi en çok izlenenler listesi hem de JustWatch'un Türkiye'de en popüler dizi ve filmler sıralaması paylaşıldı. Burada gördüğümüz kadarıyla bazı yapımlar dünya ile birlikte Türkiye'de de yüksek izlenme sayılarına ulaştı. Fakat özellikle film kategorisinde ciddi farklılıklar mevcut.

Türkiye'de haftanın en popüler Netflix dizileri

The Sandman

Better Call Saul

Cold Case

Law & Order

Firefly

Da Vinci's Demons

This Is Us

Trainwreck: Woodstock '99

The Office

Lady Tamara

Türkiye'de haftanın en popüler Netflix filmleri

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Prey

Top Gun

On Üç Hayat

The Batman

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Tavşan Jojo

Yedi

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

