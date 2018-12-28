Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Film ve Fragmanları (Aquaman İçerir)

Sinemaya gitmek bazılarımızın arada sırada yaptığı bir etkinlik olsa da bazılarımızın tabiri caizse bağımlı olduğu bir konu. Sinema tutkunları için hazırladığımız haberimizde 2018'in son günlerinde vizyona girecek filmleri bulabilirsiniz.
Börü
:
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Cem Özüduru ile
Can Emre
'nin yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda
Serkan Çayoğlu
,
Murat Arkın
, Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Ahmet
Pınar
,
Zafer Algöz
,
Özge Gürel
ve Mesut Akusta bulunuyor. Cuma günü (bugün) vizyona girecek filmin senaryo kultuğunda Dağ serisinin arkasındaki isim
Alper Çağlar
oturuyor. Film, 15 Temmuz gecesi "Börü" isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını işleyecek.
Güven:
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Sefa Öztürk'ün yönettiği filmde Bülent Çolak,
Serkan Keskin
,
Feride Çetin
ve Ahmet Kaynak rol aldı. Film iki gencin karşılıklı başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının yavaş yavaş kopuşunu beyaz perdede anlatacak.
Müsaadenizle Büyükler:
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Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmen koltuğunda bulunduğu "Müsaadenizle Büyükler" filminde sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikâyesi anlatılıyor. Fantastik macera tadındaki filmde
Emre Altuğ
, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Alperen Efe Esmer, Tuana Coşkun, Nehir Seymenoğlu ve Toprak Atar rol alıyor.
Trileçe:
VIDEO Ahmet Sönmez
'in yönetmenliğinde çekilmiş filmde, yangın sonucu 10 yaşında kimsesiz kalan bir çocuğun bir mektup üzerine
Makedonya
'ya yaptığı yolculuk anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay,
Semra Dinçer
,
Gökhan Atalay
ve Ümit Bülent Dinçer'i barındıran filmin senaryosu H. Erkan Işıklı'ya ait.
Aquaman:
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James Wan'ın yönettiği "Aquaman" filminde
Jason Momoa
,
Amber Heard
,
Nicole Kidman
, Patrick Wilson, Willem Dafoe,
Randall Park
ve Yahya Abdul-Mateen yer alıyor. Aksiyon ve maceranın son bulmadığı filmde kahramanımızın Atlantis'i savunurken yaşadıkları anlatılıyor.
Eşitlik Savaşçısı:
VIDEO Mimi Leder
'in yönettiği filmde
ABD
Yüce Mahkemesi'nin yargıcı ve insan hakları savunucusu olan
Ruth Bader Ginsburg
'ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadele konu alınıyor. Başrollerinde
Felicity Jones
,
Justin Theroux
,
Armie Hammer
, Cailee Spaeny, Jack Reynor, Kathy Bates ve Sam Waterston gibi isimlerin bulunduğu filmin senaryosu ise Daniel Stiepleman'a ait.
Mary Poppins: Sihirli Dadı
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Altın
Küre
ödüllü İngiliz aktris
Emily Blunt
'ın başrolünde yer aldığı "Mary Poppins: Sihirli Dadı", klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikâyeyi beyaz perdeyle buluşturuyor.
Yönetmen
koltuğunda
Rob Marshall
'ı gördüğümüz müzikalde Emily Blunt'a
Meryl Streep
, Lin-Manuel Miranda,
Colin Firth
, Emily Mortimer,
Ben Whishaw
ve Julie Walters eşlik ediyor.