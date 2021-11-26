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Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma - Son Dakika

Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma

26.11.2021 10:25

26 Kasım Cuma günü itibariyle Türkiye'de 3'ü yerli toplam 10 film vizyona girecek. Jason Statham'ın başrolünde oynadığı "İntikam Vakti", Lady Gaga ve Jared Leto'nun yer aldığı "Gucci Ailesi", Bill Oberst Jr., Linnea Quigley'in başrollerinde yer aldığı "Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi", Emil von Schönfels ve Mekyas Mulugeta'nın oynadığı "İstanbul Bahçesi" filmi bu hafta vizyona giren filmler arasında.

Her hafta yerli ve yabancı filmler vizyona giriyor. Beyza Şenel'in yönetmenliğini üstlendiği Aşela Demir, Suada Şen ve Burak Küçük gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Azra", Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith'in birlikte yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Enkanto, Can Sarcan'ın yönettiği, Tuna Arman, Zeynep Batur'un başrollerinde yer aldığı Aylak Takımı filmi de bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor.

BU HAFTA VİZYONA GİREN FİLMLER

1. İNTİKAM VAKTİ

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

İşe yeni başlamış, gizemli ve çılgın bir zırhlı araç güvenlik görevlisi, görevli olduğu aracın uğradığı bir soygun sırasında ortaya çıkan yetenekleriyle tüm çalışma arkadaşlarını şaşkına çevirir. Ekipteki arkadaşları, bu gizemli meslektaşlarının kim olduğunu ve nereden geldiğini merak etmektedirler. Gizemli adam, intikam uğruna dönüşü olmayan adımlar attıkça amacı da netlik kazanacaktır.

2.GUCCİ AİLESİ

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci'nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci'nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Filmde, Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani'ye Lady Gaga hayat veriyor.

3.ŞEYTANIN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Küçük çaplı gangster olan Richard emekli olmadan önce son bir işi üstlenir. İşi rakip gansterlerin evinden para çalmaktır. Melvin. Museum of the Macabre için ünlü bir küratör olma hayalleri kuran isteksiz bir aile babasıdır. Cehennemin korlarından doğmuş bir vampir olan Masquerade'in kalıntıları yüzyıllar önce yok edilebilmiş midir? Cadılar Bayramı Gecesi'nde araların da kilometreler olan bu ikilinin yolları kesişecek. Her şey tehlikedeyken asırlık kötülüğe karşı savaşmak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklar.

4.AZRA

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Azra ve sevgilisi Burak tatil yapmak için birkaç günlüğüne gözlerden uzak bir villaya doğru yolculuğa çıkarlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Azra ile ilgili bir gizem olduğuna inanan ve bu gizemi çözmeye karar veren Burak, evin her tarafına kameralar yerleştirerek, Azra'dan habersiz onu geçmişi ile yüzleştirmeyi planlamaktadır. Kurduğu bu kamera düzeneği ile başlarına gelecekleri tahmin bile edemeyecek olan Burak, farkında olmadan paranormal olaylara da davetiye çıkarmıştır. Bu kayıtların Azra'nın geçmişine açılan birer kapı olduklarından habersizlerdir. Mutlu başlayan bu hikaye zamanla şiddetli paranormal olaylara sahne olup genç çifti korku dolu anlara sürükleyip, bir sürü gizemi de gözler önüne serecektir.

5.İSTANBUL BAHÇESİ

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Janik ve Samuel liseyi bitirmenin tadını çıkaran iki yakın arkadaştır. İkisinin dünyası birbirinden çok farklıdır: Janik'in ailesinde her şey olması gerektiği gibidir, Samuel ise parçalanmış bir aileden gelir. Samuel düzen ister, Janik ise karmaşa. Düşüncesizce bir davranış, iki arkadaşın arasındaki yakın bağı tehlikeye sokar. Uzun zamandır planladıkları İstanbul yolculuğunda, arkadaşlıklarını kurtarmak, özgürlüklerinin tadını çıkarmak ve yeni bir hayatı deneyimlemek isterler.

6. MY HERO ACADEMİA: WORLD HEROES' MİSSİON

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Özgünlüklere karşıtı bir terörist tarikatı, insanların güçlerinin çılgınca kontrolden çıkmasına neden olan bir gaz salarak bir şehri yok eder. Japonya'nın en cesur kahramanları tarikatın başındaki kişiyi bulmak ve onu adalete teslim etmek için dünyanın dört bir yanına dağılırlar. Endeavour'un ekibinin bir parçası olarak Deku, Bakugo ve Todoroki, Avrupa ülkesi Otheon'a seyahat eder. Ancak sonu kötü biten bir soygunu engelledikten sonra, Deku kendisini toplu cinayetle suçlanmış ve yanında beş para etmez bir suçluyla birlikte kaçarken bulur - artık Otheon'un polis gücü de teröristler de Deku'nun peşindedir.

7.SEN BEN LENİN

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Tek kurtuluş umudu turizm olan bir sahil kasabasına günün birinde dalgalar ahşap bir Lenin heykeli getirir. Annesiyle birlikte iki kişilik bir dünyada yaşayan fotoğrafçı Fikret (45) , kasabaya yeni atanan idealist öğretmen İdil (25) , dinlediği bir masala inanan Ümit (10) , bir çay bahçesi açmak isteyen balıkçı Aziz (50) ve daha yüksek mevkiler peşinde koşan belediye başkanı Asaf (40) , Lenin heykeli etrafında kendi hikâyelerini yeniden kurmaya girişirler.

8. AYLAK TAKIMI

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Bilim Teknoloji Üniversitesi Kampüsü, yerleşim merkezine oldukça uzak, dağ başı diyebileceğimiz bir yerde konumlanmıştır. Yaz okuluna kalan öğrenciler, Pervin Hoca'nın dersine girdiği saatlerde, kampüsün laboratuvarında üzerinde çalışılan deney yanlış karışımlar sonucunda patlamaya sebep olur. Patlamanın ardından yayılan gaza maruz kalan öğretim görevlileri ve öğrencilerde gözle görülür derecede fiziki değişimler meydana gelir. Kapalı alanda, laboratuvardan uzakta kalan öğrenciler bu değişime uğrayan arkadaşlarının tehlikeli yaratıklara dönüştüklerini düşünürler.

9.ENKANTO: SİHİRLİ DÜNYA

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Bu sihirli yerde, Mirabel dışında her çocuk kendine özgü sihirli bir hediye ile kutsanmıştır. Ancak işler karışıp, ailenin yuvası tehdit edilmeye başlandığında, tek umutları Mirabel olacaktır. Bruno, Mirabel'in geleceği görme yeteneğine sahip amcasıdır. Bruno'nun dürüst ve genellikle felaket habercisi olan tahminleri ailenin geri kalanı tarafından pek iyi karşılanmaz, bu yüzden uzun zaman önce ortadan kaybolur ve kimsenin adından bahsetmediği bir kişi haline gelir.

10.ASLAN YÜREK

Bu hafta vizyona giren filmler/ 26 Kasım Cuma

Bir akıl hastanesinde psikiyatrist olarak çalışan Romain'in sevgilisi maskeli adamlar tarafından kaçırılır. Kız arkadaşının peşine düşen Romain, kendisine yardım etmesi için, gizli ajan olduğunu iddia eden hastalarından birini hastaneden kaçırır. Ancak Romain, doğru seçimi yaptığından tam olarak emin değildir. Aslan Yürek Leo Milan, gerçekten gizli bir ajan mı yoksa sadece büyük bir yalancı mı?

Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma

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Son Dakika Güncel Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma - Son Dakika
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