Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:21
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