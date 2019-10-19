Son Dakika Haberleri: Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi
Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:21 
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