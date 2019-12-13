Bu hafta yatırım araçları kazandırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları kazandırdı - Son Dakika Ekonomi

Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, altının gram fiyatı yüzde 1,18, dolar/TL yüzde 0,69 ve avro/TL yüzde 1,58 yükseliş kaydetti.

Bu hafta yatırım araçları kazandırdı, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, altının gram fiyatı yüzde 1,18, dolar/TL yüzde 0,69 ve avro/TL yüzde 1,58 yükseliş kaydetti.


BIST 100 endeksi, en yüksek 111.910,40, en düşük 107.464,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 110.476,59 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 artışla 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,16 değer kazancıyla 1.833,00 lira oldu. Geçen hafta 443,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 448,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,69 değer kazanarak 5,8050 liraya, avro da yüzde 1,58 artarak 6,4860 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz

Son Dakika Haberleri
00:32 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Ekonomi
22:53 Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor - Son Dakika Ekonomi
22:51 Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (3) - Son Dakika Ekonomi
22:37 Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz - Son Dakika Ekonomi
22:18 DEİK Başkanı Olpak'tan Merkez Bankası'nın faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu hafta yatırım araçları kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]