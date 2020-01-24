Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,55, dolar/TL yüzde 0,81, avro/TL yüzde 0,24, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,26 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, en yüksek 124.536,60 en düşük 120.761,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,55 artışla 122.141,75 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 artışla 298,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 kazançla 1.987,00 lira oldu. Geçen hafta 480,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 485,00 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,81 değer kazanarak 5,9430 liraya, avro da yüzde 0,24 artarak 6,5600 liraya yükseldi.



Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile hisse senedi fonları oldu.