Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,06, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,68 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,34, en yüksek 1.419,77 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 1.391,86 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3.325,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 805,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 812,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 liraya gerilerken, avro ise yüzde 0,68 artarak 10,4510 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.