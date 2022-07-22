Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu! - Son Dakika
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Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!

22.07.2022 18:57
Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,63, euro/TL yüzde 3,90, dolar/TL 1,31, altının gram satış fiyatı yüzde 1,31 değer kazanarak haftayı kapattı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.401,91, en yüksek 2.542,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,63 artarak 2.516,56 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.630 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 kazançla 1.008 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,11 artışla 6.790 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.615 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.630 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 17,7220 liraya, euro da yüzde 3,90 artışla 18,1290 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 5,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu! - Son Dakika
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