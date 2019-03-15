Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı

Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,74, avro yüzde 1,27, dolar yüzde 0,24 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kazandı.

Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,74, avro yüzde 1,27, dolar yüzde 0,24 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kazandı.


BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.880,40, en düşük 100.651,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,74 artışla 103.304,05 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 artışla 229,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 değer kazancıyla 1.532,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 374,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 1,27 değer kazanarak 6,2070 liraya, ABD doları da yüzde 0,24 artarak 5,4690 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:59 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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