Bu Hafta Yayınlanan ve Kesinlikle İzlemeniz Gereken 10 Yeni Fragman

Bu yıl, sinema dünyası için oldukça renkli geçecek gibi görünüyor. Marvel'ın filmlerinin yanı sıra J. R. R.
Tolkien
'in hayatını anlatan Tolkien, DC'nin yeni animasyon filmi DC Super Hero
Girls
ve birçok film izleyicileri heyecanlandıracak türden filmler.
1. Aladdin
24 Mayıs'ta vizyona girecek olan Disney yapımı Aladdin, ünlü aktör
Will Smith
'i bambaşka bir karakterde görmemizi sağlayacak. Oyunculuğundan şüphe yok ancak eski rolleriyle kıyaslayınca biraz garipsemek çok doğal.
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2. Frozen 2
Çocuklar ve hayal dünyası geniş olan yetişkinler için harika bir yapım olan Frozen'ın yeni filmi Frozen 2, ilk filme göre daha karanlık bir atmosferde geçecek gibi duruyor. Tabii ki filmin odağı yine Elsa olacak. Vizyon tarihi ise 22 Kasım.
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3. Catch-22
Hulu'nun orijinal serilerinden olan Catch-22, 6 bölümlük mini seri ile
George Clooney
'nin yönetiminde 17 Mayıs'ta ekranlarda olacak.
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4. Killing Eve
Killing Eve'in ilk sezonu büyük bir başarı elde etmişti. Serinin oldukça korkutucu görünen yeni sezonu
7 Nisan
'da başlayacak.
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5. Ma
Gençleri avlayan yalnız kadın
Octavia Spencer
'ı konu alan Ma, 31 Mayıs'ta beyaz perdede olacak.
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6. Tolkien
Fox
, bu hafta J. R. R. Tolkien'in hayatını anlatacak olan Tolkien'in fragmanını yayınladı. Film, Tolkien'in
Yüzüklerin Efendisi
serisini yazma aşamasına nasıl geldiğini anlatmaya büyük ağırlık verecek. Beklentilerin yüksek tutulduğu bu filmin vizyon tarihi ise 10 Mayıs.
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7. DC Super Hero Girls
DC'nin yeni animasyon filmi DC Super Hero Girls, DC'nin genç süper kızlarını ele alacak. Animasyon filmi
8 Mart
'ta Cartoon Network'te yayına girecek.
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8. The Inventor: Out For Blood In Silicon Valley
HBO, Alex Gibney'e ait olan belgeseli satın almıştı ve 18 Mart'ta izleyicinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
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9. The Hustle
The Hustle, Kirli, Çürük ve Adi adlı eserden uyarlanarak 10 Mayıs'ta beyaz perdeyle buluşacak. Filmin yönetmenliğini ise Chris Addison üstleniyor.
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10. Love Death + Robots
Netflix'in yeni animasyon antolojisi olan Love Death + Robots, oldukça farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Bol bol aksiyon ve kara mizahın yer aldığı bu yapım, 15 Mart'ta yayınlanacak.
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Bu 10 yapımdan mutlaka birkaç tanesi çoğumuzu heyecanlandırmış olmalı. Her yaştan insanın kendine yakın bulabileceği bu yapımlar hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.