Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Yeni Fragman

Bilim-kurgudan korkuya, dramdan belgesele önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacak bir çok yapımın bu hafta fragmanları yayınladı. Oldukça popüler serilerin devam yapımlar da yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. İşte yakında izleyiciyle buluşacak 10 yapımın fragmanı:
Terminator
: Dark Fate
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Aksiyon ve bilim-kurgu türünde en çok izlenen serilerden biri olan Terminatör serisinin yeni filmi Karanlık Kader'de Linda Hamilton, Sarah Connor rolüne tekrar hayat veriyor. Terminatör karakterini bir kez daha
Arnold Schwarzenegger
canlandırıyor.
Bir Zamanlar
Hollywood
'da
VIDEO Quentin Tarantino
'nun son filmi olan Bir Zamanlar Hollywood'da, Hollywood yıldızı olmaya çalışan iki arkadaşın
Charles Manson
ile yollarının kesişmesini konu alıyor. Film, 26 Temmuz'da vizyona giriyor.
Oyuncak Hikayesi 4
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Kaşıktan yapılan bir oyuncak olan Forky'nin hikayesinin anlatıldığı serinin yeni filminde tüm oyuncaklar, garip bir mekanda bir araya geliyor. Film, 21 Haziran'da vizyona giriyor.
Westworld
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Beaking Bad'in ile tanınan
Aaron Paul
'un de rol alacağı Westworld 3. sezon, gelecek yıl yayınlanacak. Teknoloji ögelerinin ön plana çıktığı yeni sezonun fragmanı bir hayli aksiyon dolu.
Years & Years
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Daha az şiddetli
Black Mirror
versiyonu gibi görünen
TV
dizisi, şu anda
Birleşik Krallık
'taki BBC One'da yayında ve 24 Haziran'dan itibaren HBO'da yayınlanacak. Başrollerde
Emma Thompson
ve
Rory Kinnear
yer alıyor.
Stranger Things
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Stranger Things'in üçüncü sezonu 4 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak. 80'lerin klasik filmlerine göndermelerin devam ettiği dizinin yeni sezonunda bir çocuğun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar konu alınıyor.
Star
Trek: Picard
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Merakla beklenen ve ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan filmin fragmanında fazla detaya yer verilmemiş. Ancak fragmanda Picard'ın Starfleet'ten ayrıldığı anlaşılıyor.
The Nightingale
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1920'lerde
Avustralya
'da kendisini esir tutan kötü bir askeri liderin izini süren bir kadının öyküsünü anlatıyor. Jennifer Kent'in Babadook'tan bu yana ilk filmi olan The Nightingale, 2 Ağustos'ta vizyona giriyor.
Ice on Fire
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Leonardo Di
Caprio
ve HBO ortaklığıyla izleyiciyle buluşacak olan "Ice on Fire" iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış. Belgesel, 11 Haziran'da HBO'da yayınlanacak.
The Art of Racing In The Rain
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Garth Stein'ın aynı isimli romanından uyarlanan film,
Enzo
adlı köpeğin hikayesine odaklanıyor. Filmin 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.