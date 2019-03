Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 6 Yeni Fragman

Bu hafta, önümüzdeki zamanlarda vizyona girecek birçok film için fragman yayınlandı. Bu fragmanlar arasından en ilgi çekici bulduğumuz 6 tane fragmanı sizler için listeliyoruz.Avengers: EndgameBu, bir fragmandan ziyade bir röportaj tadında bir video. Röportajda, Avengers: Endgame oyuncu kadrosu bir önceki film Avengers: Infinity War ile bu film arasındaki bağlantılardan bahsediyor.Dora and the Lost City of GoldÇocukluğumuzun kahramanı olan Kaşif Dora, büyümüş bir şekilde bu filmde karşımıza geliyor. Nickoledeon'da yayınlanan çizgi filmin devamı niteliğindeki film, tam bir aile filmi olacakmış gibi görünüyor.El ChicanoEl Chicano, kardeşinin sözde intiharını araştıran bir Los Angeles polisinin hikayesini anlatıyor. Ancak bu işi gizli yapması gerektiğinden dolayı suratına bir maske takıp süper kahraman oluveriyor. Marvel veya DC evreninin dışında bir süper kahraman filmi izleme düşüncesi izleyicilerde heyecan uyandırıyor.Mary MagdaleneMary Magdalene, ilk gösterimini Londra 'daki Uluslararası Sanat Galerisinde gerçekleştirmişti. Uzun bir süreden sonra, filmin ilk fragmanı da izleyicilere kavuştu.The Angry Birds Movie 2Angry Birds, eski rantına sahip olmasa da hala yeni bir film yapma bütçesine sahip gibi görünüyor. Zira serinin 2. filmi bu yaz seyircisiyle buluşacak.The Perfect DateNetflix, kendi bünyesinde filmler çıkarmaya devam ediyor. Şirketin yeni filmi The Perfect Date, insanların randevularına onların yerine giden bir adamın hikayesini anlatıyor.Bu hafta yayınlanan ve izlemeniz gerektiğini düşündüğümüz 6 fragmanı listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Her hafta böyle içeriklerden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın : )