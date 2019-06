Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman

Her hafta yaptığımız ve klasikleşen haftanın yeni çıkan fragmanları listemizle yine karşınızdayız. Sizler için bu hafta da yayınlanan ve izlenmesi gereken fragmanları derledik. Bu hafta listemizde 7 adet fragman bulunuyor. Gelin hep beraber bu listeye bir göz atalım.Doctor Sleep: Stephen King 'in kitaplarının sinemaya uyarlanması son yıllarda oldukça popüler oldu. Daha önce çekilen ve Stephen King'in kitabından uyarlanan The Shining'in devamı olan Doctor Sleep biraz bekledikten sonra vizyona girmeye hazır. Film, Stanley Kubrick klasiklerinden çok farklı ama yine de oldukça ürkütücü görünüyor. Film 8 Kasım'da çıkacak.Frozen 2:Çocukların arasında oldukça beğenilen ve sevilen Disney'in Frozen filminin ikinci filmi olan Frozen 2'nin ilk uzun fragmanı yayınladı. Fragman, izleyiciyi heyecanlandıracak macera unsurları barındırırken izleyicilerden çok büyük bir beğeni aldı. Frozen 2, 22 Kasım'da sinemalarda.Pennyworth:Alfred Pennyworth'ün gençlik yıllarını ekrana taşıyacak olan dizi, eski bir asker olan karakterin, 1960'lar Londra 'sında yaşadığı maceralı hayatı aktaracak. Güvenlik sektöründe çalışmaya başlayan Alfred Pennyworth'un, Batman 'in babası Thomas Wayne ile tanışınca hayatının nasıl değiştiğine hep beraber eşlik edeceğiz. Epix, Pennyworth'un ilk fragmanını yayınladı. Dizi 28 Temmuz'da başlayacak.Official Secrets:Filmde Keira Knightley , Katherine Gun rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Oldukça hızlı ilerleyen ilk fragmanda Katherine Gun'ın inandığı değerleri savunmak amacıyla verdiği kararın kişisel yaşamı üzerindeki etkileri gözler önüne seriliyor. İngiltere 'de dönemin politik atmosferinin de hatırlatıldığı fragman, Gun'ın kendisine engel teşkil eden dış etkenlerle mücadelesinin de altını çiziyor. Film 30 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.Succession 2.Sezon:İlk sezonuyla izleyicilerinden tam puan alan ve birçok ödüle aday gösterilen Succession, bu yıl 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Jesse Armstrong'un yaratıcısı olduğu dizi; dev bir medya şirketinin sahibi olan Roy ailesi etrafında dönüyor ve babalarının hastalığının ardından şirketin yönetimini devralmak için birbirleriyle mücadele eden kardeşlerin çekişmesine odaklanıyor. Dizinin ikinci sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak.Late Night: Amazon Studio, Late Night için son bir fragman yayınladı. Late Night'ın odağında bir talk show programının sunucusu Katherine ile onun yeni işe aldığı Molly karakterleri yer alıyor. Katherine ve Molly arasındaki birbirinden komik olaylara tanık olacağımız film, hem zamanın ruhuna uygun konseptiyle hem de eğlence sektöründeki cinsiyet ayrımcılığı gibi önemli bir konuyu ele almasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Filmin vizyona giriş tarihi henüz netleşmedi.Dark 2.Sezon:İlk sezonuyla oldukça büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve çok fazla olumlu yorum alan Netflix'in Alman dizisi Dark, ikinci sezonuyla karşımıza geliyor. Netflix, Dark'ın ikinci sezon fragmanını paylaştı. İlk sezonda olduğu gibi ürpertici hava ikinci sezonda da karşımızda olacak gibi. Dark ikinci sezon 21 Haziran'da Netflix'e gelecek.