Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman

Bu hafta yayınlanan; yeni gelecek dizi ve filmler hakkında bilgiler veren 7 fragmanla karşınızdayız. Yayınlanan fragmanların en ilgi çekicilerinden birisi hiç şüphesiz The Current War filminin fragmanı. Şimdi gelin hep birlikte bu hafta yayınlanan fragmanlara birlikte göz atalım1. Fast & Furious: Hobbs & Shaw Dwayne Johnson ve Jason Statham 'ın başrolü paylaştığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin vizyondan önceki son fragmanı bu hafta yayınlandı. Hızlı ve Öfkeli'nin sevilen karakterleri Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın aksiyon dolu maceralarını izleyeceğimiz film, 2 Ağustos'ta sinemalarda olacak.2. Charlie'nin Melekleri Elizabeth Banks 'in yazdığı, yönettiği ve hatta oynadığı filmle Charlie'nin Melekleri efsanesi geri dönüyor. Fragmanda meleklerin nasıl tanışıp bir araya geldiklerini ve organizasyona nasıl katıldıklarını görme imkânı yakalıyoruz. Film, Kasım ayında vizyona girecek.3. Queen & Slim Daniel Kaluuya ve Jodie Turner-Smith'in başrollerini paylaştığı dram türündeki filmin fragmanında kendini korumaya çalışan siyahi bir çiftin polisi vurması sonrası başlarına gelen olayları görüyoruz. Film, 27 Kasımda beyaz perdede olacak.4. The Current WarPazarlanabilir elektrik sistemi bulmak için rekabet hâlinde olan Thomas Edison ve George Westinghouse arasındaki rekabeti konu alan film, oyuncu kadrosuyla beklentileri bir hayli yükseltiyor. Filmde Thomas Edison'a Benedict Cumberbatch Nikola Tesla 'ya Nicholas Hoult , George Wastinghouse'a Michael Shannon , J. P. Morgan'a Matthew Macfadyen, Samuel Insull'a da Tom Holland hayat verecek. Bu zengin kadronun oyunculuklarıyla destansı öyküyü daha dramatik bir şekilde izleyebileceğiz. The Current War, Türkiye 'de 4 Ekim 2019 tarihinde sinema salonlarında olacak.5. Free MeekYıllarca haksız yere hapsedildikten sonra ABD'nin adalet sistemindeki haksızlıklara karşı yürütülen mücadelenin yüzü hâline gelen rapçi Meek Mill'in hikâyesini anlatan Free Meek'ten tanıtım fragmanı yayınlandı. 5 bölümden oluşan belgesel dizisi, 9 Ağustos'ta Amazon 'da yayınlanacak.6. The Good LiarFilmde McKellen, internette dul kadınları hedef alan bir dolandırıcıyı, Mirren ise dolandırmak amacıyla tanıştığı ama zamanla hisler beslemeye başladığı varlıklı bir kadını canlandırıyor. Film, ülkemizde 29 Kasım tarihinde vizyona girecek.7. MidwayFilm, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Savaş kahramanlarının hikâyesini anlatan film, liderlerin ve askerlerin içgüdülerine göre savaşın dinamiklerini değiştirmelerine odaklanıyor. Film 8 Kasım'da vizyona girecek.Bu haftanın fragmanlarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Geçtiğimiz haftaki fragmanlara göz atmadıysanız yukarıdaki haberimizden o fragmanları da inceleyebilirsiniz. Filmler ve diziler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.