Bu haftanın kazananı borsa, altın ve euro olurken, dolar kaybetti

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,34, en yüksek 1.419,77 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 1.391,86 puandan tamamladı.

ÇEYREK 812 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3.325 liraya yükseldi. Geçen hafta 805 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 812 liraya çıktı.

DOLAR GERİLEDİ, EURO YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 8,73 liraya gerilerken, euro ise yüzde 0,68 artarak 10,45 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.