Bu haftanın kazananları altın, döviz ve borsa yatırımcıları oldu!

BIST 100 endeksi, en düşük 2.346,12, en yüksek 2.470,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,80 artarak 2.438,84 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.585 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 kazanımla 966,80 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 artışla 6.477 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.542 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.585 liraya çıktı.

EURO VE DOLAR YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 2,61 değer kazanarak 16,3020 liraya, euro da yüzde 4,28 artışla 17,5030 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,91 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.