Bu haftanın kazananları altın, döviz ve borsa yatırımcıları oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Bu haftanın kazananları altın, döviz ve borsa yatırımcıları oldu!

27.05.2022 23:46

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,80 artarak 2.438,84 puandan tamamladı. Altının gram satış fiyatı yüzde 2,85, euro/TL yüzde 4,28, dolar/TL yüzde 2,61 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.346,12, en yüksek 2.470,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,80 artarak 2.438,84 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.585 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 kazanımla 966,80 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 artışla 6.477 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.542 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.585 liraya çıktı.

EURO VE DOLAR YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 2,61 değer kazanarak 16,3020 liraya, euro da yüzde 4,28 artışla 17,5030 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,91 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

YORUMLAR
500
26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bu haftanın kazananları altın, döviz ve borsa yatırımcıları oldu! - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 00:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bu haftanın kazananları altın, döviz ve borsa yatırımcıları oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement