Numan Kurtulmuş, "Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş, "Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır"

12.01.2021 19:37

- Numan Kurtulmuş, "Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır" "Bu beyler hala 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar, devirler geçti" "Hodri meydan çık şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et" AK Parti Genel Başkanvekili...

- Numan Kurtulmuş, "Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır"

"Bu beyler hala 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar, devirler geçti"

"Hodri meydan çık şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et"

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de halkın oyuyla seçilmiş olan cumhurbaşkanına sözde cumhurbaşkanı demek büyük bir hakarettir. Sizin söylediğiniz o laflar Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetinden ve onun liderliğinden zerre miskal bir toz miktarı kadar bir şey eksiltmez. Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güngören Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Güngören 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

"Bu beyler hala 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar, devirler geçti"

Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2020'de başarılar ortaya koyulurken, içeriden ve dışarıdan birilerinin bu gidişatı önlemek için bazı adımlar atması hiç şüphesiz normaldir. Dışarıdan birilerinin söz söylemesine adım atmasına bir şey demeyiz de ne yazık ki içeriden birisi de tam böylesine önemli adımlar atıldığı Türkiye güçlü büyük Türkiye istikametinde adımlar attığı bu dönemde bu milletin yürüyüşüne çelme takmaya başlamıştır. Sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Bir tanesi 28 Şubat'tan kalma o bayat tartışmaları yeniden gündeme getirerek Cumhuriyet Halk Partisinin eski bakanlarından birisi, Başörtülü bir yargıcın benim hakkımda karar vermesine asla adil olacağını düşünmem diyerek, yeniden başörtülü başı açık tartışmasını ortaya koymuştur. Türkiye'de kadınlar arasında başörtülü, başı açık ayrımını ortadan kaldıran parti AK Parti'dir, ortadan kaldıran siyasi irade bu iradedir. Başörtülü ve başı açık milletvekillerimiz var. Bu beyler hala 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar. Devirler geçti, kılıçlarınızın iki tarafından da kanların aktığı o dönemler geride kaldı. Köprünün altından çok sular aktı, bir daha istesiniz de bu milleti asla ve asla ne 28 Şubat'a geri döndürebileceksiniz, ne de 27 Mayıs'a geri döndürebileceksiniz" dedi.

"Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' diye konuşmasına tepki gösteren Kurtulmuş, "Milletimizin önemli bir merhaleyi atlatmaya başladığı dönemde, maalesef Türkiye'nin en çok oy almış ikinci partinin sözde genel başkanı birkaç gündür sayın cumhurbaşkanımıza karşı bir hakaret furyasını sürdürüyor. Her platformda cevabını veriyoruz. Öyle onlar laf söyleyecek biz de eyvallah diyecek değiliz, bunu bilsinler. Ne söylerlerse misliyle karşılığını alırlar. Bu gün maalesef CHP'nin sözde genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına yine ağız dolusu hakaretler ediyor. Bu hakaretlerinin hepsinin mahkemelerde hiç şüphesiz hesabını verecektir. Ancak o kadar çok tezatlar içerisinde bir konuşma ki, daha geçen hafta birkaç konuşma öncesinde, 'Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz' diyordu. Bugünde diyor ki, 'Türkiye'ye demokrasiyi getiren partinin genel başkanı olarak konuşuyorum' diyor. Türkiye'ye demokrasi gökten gelmedi, bu millet dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir millettir. Bu millet bugün sahip olduğu olgun demokrasiyi, 27 Mayıs'ta idam sehpasına gönderdiği başbakan ve bakanlarıyla onların mirasına sahip çıkarak demokrasiyi olgunlaştırdı. Bu millet 12 Eylül darbecilerine karşı onların iradelerini sandıkta alt üst ederek demokrasiye sahip çıktı. Bu millet 28 Şubatçılara ilk sandıkta cevabını vererek demokrasiyle sahip çıktı. Bu millet en sonunda 15 Temmuz'da tanklara hatta uçaklara karşı yürekleriyle bilekleriyle karşı durarak, şehit ve gazi olarak demokrasiye sahip çıktı. Türkiye dünyanın en olgun ve en iyi bedeli ödenmiş demokrasisine sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu ise ne yazık ki bu demokrasiden hiçbir şekilde nasibini almamıştır. Türkiye'de halkın oyuyla seçilmiş olan cumhurbaşkanına sözde cumhurbaşkanı demek büyük bir hakarettir. Sizin söylediğiniz o laflar Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetinden ve onun liderliğinden zerre miskal bir toz miktarı kadar bir şey eksiltmez. Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır. Demokrasiye karşı işlenmiş açık bir cinayettir. Sözde cumhurbaşkanı demeye kimsenin hakkı olamaz" diye konuştu.

"Hodri meydan çık şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye yönelik yaptığı konuşmasına yönelik konuşan Kurtulmuş, "Bu günkü konuşmasında bir adım daha ileriye gitmiştir. Diyor ki, 'Seçilmiş olmak cumhurbaşkanı olmak için yetmez' diyor veya buna benzer bir cümle söylüyor. Peki biz eski dönemlerde cumhurbaşkanlarının nasıl seçildiğini biliyoruz. Seçilmiş bugün Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi vardır. Bu ülkede halkın oylarının dışında hiçbir yolla cumhurbaşkanı olmanın imkan ve ihtimali yoktur. Tek başına bu cümleyi açıklayın. Seçilmiş olması cumhurbaşkanı olmak yetmiyorsa, hangi vasıflar cumhurbaşkanı olmak için yeterlidir. Sizler sizin icazet aldığınız makamlardan bir şekilde bir başka çevrelerden şu yada bu ağa babalardan icazet alanlar mı cumhurbaşkanı olacaktı. Milletin iradesi cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor diyorsanız, kimin ya da kimlerin iradesi cumhurbaşkanlığı için yeterlidir. Bu soruların cevabı demokrasiye azıcık inanmış olan herkesin vermek zorunda olduğu bir durumdu. Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak beğenmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Ama Tayyip Erdoğan'ın halkın oylarıyla cumhurbaşkanlığı makamında oturduğu müddetçe o makama saygı duymak zorundasınız. Biz geçmiş dönemlerde siyasi görüş olarak çeliştiklerimiz oldu. Hatta ve hatta siyasi mücadelede karşı karşıya geldiğimiz cumhurbaşkanı oldu. Ama bizim cenahtan cumhurbaşkanına karşı bir kez bile olsa sözde cumhurbaşkanı benzeri hakaret duydu mu bu millet. Hayır. Cumhurbaşkanı evet vesayet odakları vs. bunların etkisinde, o zaman siyasi mücadele verdik. Dedik ki bu mücadeleyi cumhurbaşkanı seçme işini millete bırakalım, hemde ne zamanlardan beri bunu söyledik biliyor musunuz? 1990'lı yılların başından itibaren. Tarihe bakın bütün siyasi partiler bu görüşleri neredeyse dile getirmiştir. Ancak ben bu güne keder CHP'den cumhurbaşkanını millet seçsin tezini hiç duymadım. Çünkü esas mesele nedir biliyor musunuz? Şimdi polemik yapmak istemiyorum ama, sözde genel başkan bunu hak ediyor. Madem bu kadar şikayetçisin, madem sayıp döktüğün kadar bu millet Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun değil. O zaman hodri meydan çık şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et, 2023'te cumhurbaşkanı benim ve Tayyip Erdoğan'ın yerine seçileceğim de ve 2023 sandıklarında millet senin boyunun ölçüsünü ortaya koysun. Bu beyefendi sandığa gitme cesareti yok" şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır
Numan Kurtulmuş, Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır
Numan Kurtulmuş, Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır
Numan Kurtulmuş, Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır

Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş, 'Yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır' - Son Dakika


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