Bu halde yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu halde yakalandılar - Son Dakika

Bu halde yakalandılar

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince metruk bir binada yapılan aramada 84 kaçak göçmen yakalandı.

Bu halde yakalandılar, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince metruk bir binada yapılan aramada 84 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 84 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Karşıyaka, İpekyolu, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı

Son Dakika Haberleri
16:32 Kalp hastası genç, evde ölü bulundu - Son Dakika
16:32 ÇANAKKALE'DE KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR-2 - Son Dakika
16:32 Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan - Son Dakika
16:32 Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava - Son Dakika
16:32 Dursunbey'de yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:33:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu halde yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]