Bu halının değeri 10 bin dolar! Tarihi halıyı çalan hırsız yakalandı

Geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Cennet Mahallesi 610. Sokak'ta yaşanan olayda, mahallede ikamet eden Ercan Dede, binanın birinci katındaki balkon demirine kök boyadan yapılan 100 yıllık olduğu belirtilen halıyı havalanması için astı. Bir süre sonra dışarı çıkan Dede, asırlık halının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine oğluyla beraber binanın önündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Dede, rüzgarda uçan halının bir süre yerde kaldığını, ardından motosikleti ile gelen bir kişi tarafından düzgün bir şekilde katlanarak götürüldüğünü gördü. Dede, güvenlik kamera kayıtlarıyla beraber polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

POLİS HIRSIZI TESPİT ETTİ

Evde ve sokakta çalışma yapan polis ekipleri hırsızlık zanlısını tespit etti. Şüphelinin adresine giden polis halıyı motosikletin üzerinde bulurken, şüpheliyi de gözaltına aldı. Halı Ercan Dede'ye teslim edilirken, şüpheli şahıs da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"POLİS HALIYI BULUP GETİRDİ"

Yüz yıllık halının havalandırmak için asıldığı sırada düştüğünü belirten Ercan Dede, "Pazar günü yüz yıllık antika halımızı havalanması için balkona asmıştık. Arada bir kontrol ediyorduk güneşlenmesi için, saat 17.00 sıralarında halının yerinde olmadığını gördük. Halı gitti, oğlumla beraber güvenlik kameralarını seyrettik. Motosikletli bir hırsız kapının önünde duruyor. Halıyı katlayıp motosikletine koyup götürüyor. Ben de görüntülerle beraber polis karakoluna gittim, polis de evde inceleme yaptı. Polis kısa sürede halıyı bulup, hırsızı da yakalayıp getirdi" dedi.

"2014 YILINDA ARABA ALMAK İÇİN SATACAKTIM"

Hırsızın halının bu kadar değerli olduğunu bilmediğini ve halının 2014 yılında değerinin 10 bin dolar olduğunu anlatan Dede, "Hırsız halının çok değerli olduğunu bilmiyordu, daha motosikletten indirmemiş. O şekilde gidip kapıdan almışlar. Halıyı buldum, sevinciyle şikayetçi olmadım. Hırsızı da görmedim. Halıyı sırtladım eve geldim. Değeri 2014 yılında araba almak için satacaktım, Kapalı Çarşı'ya götürdüm, üç dört mağaza 10 bin dolar fiyat verdi. Fiyatı görünce satmaktan vazgeçtim. Para her zaman gelir ama biz 10 bin dolar verip de bu tür halıları alamayız dedim. Kredi çektim arabayı aldım ama halı yerinde durdu. Şu an götürmedim değerini ölçtürmek için, tekrar götüreceğim. Haberden sonra ablam ve ağabeyim beni arayıp 'Sen sahip çıkamıyorsun, bize gönder' diye dalga geçiyorlar" şeklinde konuştu.