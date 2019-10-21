Son Dakika Haberleri: Bu hamama erkeklerden çok bayanlar büyük ilgi gösteriyor
Son Dakika Güncel Bu hamama erkeklerden çok bayanlar büyük ilgi gösteriyor

Bu hamama erkeklerden çok bayanlar büyük ilgi gösteriyor

34 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan hamama içinde kapalı yüzme havuzu bulunması nedeniyle erkeklerden çok bayanlar büyük ilgi görüyor.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan hamama içinde kapalı yüzme havuzu bulunması nedeniyle erkeklerden çok bayanlar büyük ilgi görüyor.


Bilecik ilçeleri ve Pazaryeri'ne yakın diğer illerden vatandaşların ilgisini gördüğü ilçe hamamı 2011 yılında Bilecikli eski bakan olan Bahattin Şeker tarafından restore edilerek modern hale getirilmişti. 2018 yılında içine Pazaryeri Belediyesi tarafından kapalı yüzme havuzu da yapılan hamamda sauna ve buhar odası da bulunuyor.


"Gelişen ve büyüyen ilçemize yakışır bir hizmeti vatandaşlara sunduğumuz için mutluyuz"


Dirilişin şehri Bilecik'te ilkleri yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Türk kültüründe önemli bir yeri olan hamamların, Dünyada da en çok bilinen kültürel miraslarımızın başında gelmektedir. İlçemizde bulunan hamamımız, Bilecik ilinde kapalı yüzme havuzu bulunan tek hamam. Tek olması nedeniyle yoğun ilgi gören hamamımız özellikle bayanlar tarafından tercih ediliyor. Hamamın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 10: 00 -17: 00 saatleri arasında bayanlara, diğer gün ve saatlerde ise; erkeklere hizmet vermektedir. Gelişen ve büyüyen ilçemize yakışır bir hizmeti vatandaşlara sunduğumuz için mutluyuz" diye ifade etti.


Öte yandan hamam içinde kapalı yüzme havuzu bulunan ildeki tek hamam olarak hizmet vermekte. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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